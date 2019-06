Ärztepräsident fordert Hitzepausen für Arbeitnehmer

per Mail teilen

Der neue Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat angesichts der hochsommerlichen Temperaturen Hitzepausen für Arbeitnehmer gefordert. Bei großer Hitze sei es wichtig, die Schlagzahl etwas herunterzufahren, sagte Reinhardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Arbeitgeber sollten es aus Fürsorge für ihre Mitarbeiter ermöglichen, die ein oder andere Pause extra einzulegen. Nach Ansicht der Gewerkschaft IG Bau halten sich beispielsweise viele Bauunternehmen nicht an die Regeln - vor allem um Kosten zu sparen. Gestern sind in Europa fünf Menschen an der Hitze gestorben, unter anderem ein Dachdecker, ein Gerüstbauer und ein Erntehelfer.