Ärzte verschreiben Antibiotika oft trotz Zweifeln

Viele Ärzte verschreiben Antibiotika, obwohl sie Zweifel an der Notwendigkeit haben. Das haben 31 Prozent der befragten Ärzte in einer Umfrage der EU-Agentur zur Kontrolle von Krankheiten angegeben. Gründe dafür sind demnach Angst vor einer Verschlechterung des Zustands ihrer Patienten - aber auch unsichere Diagnosen oder Zeitdruck. Durch den falschen Einsatz der Arzneimittel können Keime entstehen, gegen die gängige Arzneimittel nicht mehr wirken. Allein in der EU sterben jedes Jahr etwa 33.000 Menschen an Infektionen wegen Antibiotikaresistenz.