Ein gutes Drittel der Ärzte in Deutschland fühlen sich oft oder sogar sehr oft ausgebrannt, niedergeschlagen und antriebslos. Das hat eine Umfrage des Ärzteverbands Marburger Bund ergeben. Besonders unter Assistenzärzten ist der Burnout verbreitet. Durchschnittlich arbeiten Mediziner gut 50 Stunden die Woche - in Universitätskliniken teils noch mehr. Zwei Drittel leiden unter Zeitdruck, 30 Prozent der Befragten gaben an, wegen ihrer Arbeitsbedingungen frustriert zu sein.