Mehr als sechzig Ärzte fordern, dass der Wikileaks-Gründer Julian Assange schnell medizinisch behandelt wird. In einem Brief an die britische Regierung heißt es, der 48-Jährige müsse aus dem Gefängnis in eine Klinik verlegt werden. Der Gesundheitszustand von Assange habe sich rapide verschlechtert. Sein Leben sei in Gefahr. Die Ärzte berufen sich auf eine Einschätzung des UNO-Sonderberichterstatters für Folter.