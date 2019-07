per Mail teilen

Ägypten hat die für heute geplante Versteigerung einer 3.000 Jahre alten Pharaobüste in London noch einmal kritisiert. Sie stellt den Kopf des jugendlichen Tutanchamun dar. Der frühere Minister für Altertümer, Zahi Hawass, sagte, die Büste sei vermutlich in den 1970er-Jahren aus der Karnak-Tempelanlage in Ägypten gestohlen worden.