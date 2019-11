per Mail teilen

Industrie und Gewerkschaften lehnen die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Windkraft-Ausbau ab. Ein Kritikpunkt ist vor allem der Abstand, den Windräder künftig zu Wohnhäusern haben sollen.

In einem Brief an Altmaier beklagen Industrie und Gewerkschaften die geplanten Einschränkungen für die Windenergie.

Dauer 1:52 min Ärger um Windkraft-Regeln - Wirtschaft contra Altmaier Windräder sind bei Anwohnern nicht beliebt - als Quelle für erneuerbaren Strom aber sehr wichtig, wenn man weg will von Kohle und Atom. Genau das ist der Grund dafür, dass Regeln für die Windkraft jetzt eine Menge Ärger verursachen. Es geht um den Abstand zu Wohnhäusern - was das Wirtschaftsministerium plant, halten viele für viel zu streng - heftige Kritik kommt aus der Wirtschaft.

Kritik: Zu wenig Flächen für Windkraftanlagen

Darin heißt es: Wenn ein Abstand von tausend Metern von Windrädern zur Wohnbebauung vorgeschrieben werde, gebe es künftig zu wenig Flächen, auf denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Damit stünden sämtliche energie-und klimapolitischen Ziel der Bundesregierung in Frage.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Gewerkschaftsbund, die Windbranche und der Verband kommunaler Unternehmen fordern Altmaier auf, Schritte in diese Richtung auszuschließen.

Altmaier will mehr Akzeptanz für Windparks

Der Bundeswirtschaftsminister will mit seinen Plänen unter anderem dafür sorgen, dass es mehr Akzeptanz für Windparks gibt. Der Ausbau ist in den vergangenen Monaten eingebrochen - in der Branche werden tausende Arbeitsplätze abgebaut.

Die Verbände kritisieren jedoch, durch die Abstandsregeln werde der Ausbau unter Umständen sogar zum Erliegen kommen. Und auch die Akzeptanz bei den betroffenen Anwohnern werde damit nicht verbessert.