Älteste Papierhandschrift in deutscher Sprache entdeckt

Experten der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe haben nach eigenen Angaben die älteste überlieferte Papierhandschrift in ausschließlich deutscher Sprache entdeckt. Das "Buch der sieben Grade" eines anonymen Mönchs konnte von Leipziger Wissenschaftlern auf den Zeitraum 1335 bis 1340 datiert werden. Damit sei es rund zehn Jahre älter als ein Münchner Codex, der bisher als älteste deutschsprachige Papierhandschrift galt. Seit 2015 läuft in Karlsruhe und Leipzig ein Projekt, um deutschsprachige Handschriften zu digitalisieren und zu erforschen.