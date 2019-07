per Mail teilen

Nach der Gewalttat im Frankfurter Hauptbahnhof am Montag haben Innenminister Seehofer und die Polizei auf einer Pressekonferenz Details über den mutmaßlichen Täter bekanntgegeben. Gegen ihn gab es bereits einen Haftbefehl.

Der Mann, der am Montag mutmaßlich einen acht Jahre alten Jungen vor einen ICE im Frankfurter Hauptbahnhof gestoßen hat, wurde von der Polizei gesucht. Die Schweizer Behörde hatte ihn am vergangenen Donnerstag zur Festnahme ausgeschrieben.

Dauer 1:22 min Bundespolizeipräsident Romann bei der Pressekonferenz Bundespolizeipräsident Dieter Romann spricht während einer Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) über den mutmaßlichen Täter von Frankfurt.

Zuvor soll er seine Nachbarin mit einem Messer bedroht und eingesperrt haben und sei dann geflohen. Das teilte Bundespolizeipräsident Dieter Romann in Berlin während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit.

Verdächtiger war in psychiatrischer Behandlung

Der Mann sei auch "im Vorfeld mit entsprechenden Delikten bereits in der Schweiz auffällig" gewesen. Die Kantonspolizei Zürich teilte am Nachmittag mit, er habe sich in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung befunden. Bei einer Hausdurchsuchung seien Dokumente gefunden worden, die darauf schließen lassen.

Der 40-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und kommt nun in Untersuchungshaft. Das sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Ihm werden Mord und zweifacher versuchter Mord vorgeworfen. Er soll am Montagvormittag einen acht Jahre alten Jungen sowie seine Mutter vor einen einfahrenden ICE im Frankfurter Hauptbahnhof gestoßen haben. Ein weiterer Mann konnte sich vor einem versuchten Angriff retten.

Verdächtiger galt als "gut integriert"

Der Tatverdächtige sei 1979 in Eritrea geboren worden, verheiratet und Vater dreier Kinder. Seinen Wohnsitz habe er in der Schweiz. 2006 sei er hierher unerlaubt eingereist und habe dann Asyl beantragt - was ihm zwei Jahre später gewährt worden sei.

Der Verdächtige habe in der Schweiz als "gut integriert" gegolten, sagte Bundespolizeipräsident Romann. Er sei einer festen Arbeit nachgegangen, "aus Sicht der Ausländer- und Asylbehörden in der Schweiz vorbildlich". In Publikationen sei er sogar als Beispielfall gelungener Integration genannt worden, ergänzte Seehofer.

Seehofer will sich zum Thema Sicherheitsgefühl beraten

Er sagte noch einmal, er sei tief bestürzt von dem kaltblütigen Mord. Die Behörden würden alles tun, damit der mutmaßliche Täter eine gerechte Bestrafung bekomme, ergänzte Seehofer.

Der Minister wies darauf hin, dass es in den vergangenen Wochen mehrere schwerwiegende Gewaltdelikte gegeben habe, die das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung beeinträchtigten. Daher wolle er in den kommenden Monaten mit den zuständigen Stellen beraten, wie mit diesem Phänomen umgegangen werden könne.

In den sozialen Medien entwickelte sich schnell Hass auf den Mann. Insbesondere ein Fake-Account fachte die Diskussion weiter an. Doch auch AfD-Fraktionschefin Alice Weidel löste mit einem Tweet eine Debatte aus. Sie schrieb, die "grenzenlose Willkommenskultur" sei für die Gewalttat verantwortlich.