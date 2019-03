Bei einem Amoklauf in einer Schule in Brasilien sind mindestens acht Menschen getötet worden. Nach Medienberichten stürmten zwei vermummte Jugendliche eine Schule in Suzano im Bundesstaat Sao Paulo. Sie erschossen offenbar fünf Schüler und einen Mitarbeiter. Danach töteten sie sich selbst. Über das Motiv für die Tat ist noch nichts bekannt. In die Schule gehen rund tausend Schüler.