Acht Grimme-Nominierungen für den SWR

Der SWR geht in diesem Jahr mit acht Nominierungen in das Rennen um die Grimme-Preise. Chancen haben unter anderem der Tatort "Anne und der Tod", das deutsch-französische Projekt "Eden" und die Koproduktion "Brecht". In der Kategorie "Info und Kultur" können sich gleich zwei SWR-Produktionen Hoffnungen auf einen Grimme-Preis machen: "Das innere Leuchten" und "Elternschule". Die Dramaserie "Der Krieg und ich" steht in der Kategorie "Kinder und Jugend" zur Auswahl. Der Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Er wird am 27. März in Marl vergeben.