Nach "Judaslohn"-Tweet: Rechtsausschuss will AfD-Politiker Brandner abwählen

Der Rechtsausschuss des Bundestags will seinen Vorsitzenden, den AfD-Politiker Stephan Brandner, in der kommenden Woche abwählen - wahrscheinlich am Mittwoch. Das haben die Obleute aller Fraktionen, außer der AfD-Fraktion, beschlossen. Brandner war mit einer Äußerung über den Sänger Udo Lindenberg in die Kritik geraten. Dessen Bundesverdienstkreuz bezeichnete Brandner als "Judaslohn".