Abtreibung und Homo-Ehe in Nordirland legal

In Nordirland sind ab heute gleichgeschlechtliche Ehen und unter bestimmten Bedingungen Schwangerschaftsabbrüche erlaubt. Die entsprechenden Gesetze sind in der Nacht in Kraft getreten. Sie wurden damit den Regelungen in den anderen Teilen Großbritanniens angepasst. Bisher galten in Nordirland bei Schwangerschaftsabbrüchen noch Gesetze aus dem 19. Jahrhundert. Sie erlaubten Abtreibungen nur bei einer ernsthaften Gesundheitsgefährdung der Mutter. Die Liberalisierung ist jedoch umstritten. Die nordirisch-protestantische Partei DUP lehnt sie ab und spricht von einem Affront gegen Menschenwürde und Menschenleben.