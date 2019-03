Kurz vor der Abstimmung im britischen Unterhaus haben sich Premierministerin Theresa May und die EU-Kommission auf Änderungen verständigt. Ob die für eine Zustimmung zum Brexit reichen, ist ungewiss.

Bei der ersten Abstimmung Mitte Januar war Premierministerin Theresa May mit ihrem Deal krachend gescheitert. Nun haben sich May und die EU auf Änderungen am Brexit-Deal geeinigt, wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach einem kurzfristigen Treffen in Straßburg gestern Abend mitgeteilt hat.

Demnach wird es zusätzlich zum bereits vereinbarten Abkommen eine rechtlich verbindliche Erweiterung geben. Darin verpflichten sich beide Seiten, bis Ende 2020 Alternativen für den sogenannten Backstop zu finden. Dabei geht es um die künftige Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland.

Bisher ist vorgesehen, dass Großbritannien so lange als Ganzes in einer Zollunion mit der EU bleiben soll, bis eine andere Lösung gefunden ist. Die Brexit-Hardliner in Mays Konservativer Partei lehnen diesen Weg jedoch ab und ließen den Deal bei der ersten Abstimmung im Unterhaus durchfallen.

Möglicherweise mehrere Abstimmungen im Unterhaus

Sollte das britische Parlament heute erneut gegen den Brexit-Deal stimmen, will May am Mittwoch darüber abstimmen lassen, ob Großbritannien die EU ohne Abkommen verlassen soll.

Sollte das auch abgelehnt werden, soll voraussichtlich am Donnerstag über eine Verschiebung des EU-Austritts abgestimmt werden.

Die turbulente Geschichte des Brexit-Deals erläutert Korrespondent Thomas Spickhofen aus London im Audio: