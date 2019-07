In Großbritannien haben die Mitglieder der Konservativen Partei über den neuen Partei- und Regierungschef entschieden. Die Abstimmung per Briefwahl ist beendet, das Ergebnis wird am Dienstag bekannt gegeben. Als Favorit für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May gilt Ex-Außenminister Boris Johnson. Aus Protest gegen den Brexit-Hardliner haben mehrere Kabinettsmitglieder ihren Rücktritt angekündigt, sollte Johnson Premierminister werden.