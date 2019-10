per Mail teilen

In der SPD beginnt heute die Abstimmung über die neue Parteiführung. Knapp 430.000 Mitglieder können bis zum 25. Oktober ihre Stimme abgeben. Mehr als ein Viertel hat sich für die Online-Abstimmung registriert. Am Wochenende haben sich die sechs Kandidatenteams letztmals öffentlich vorgestellt. Formal muss zwar ein Parteitag den neuen Vorstand wählen. Die Delegierten sollen sich aber an das Votum der Basis halten.