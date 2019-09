Abstimmung über Schweizer Gletscher-Initiative

Die Schweizer werden darüber abstimmen, ob der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen bis zum Jahr 2050 auf Null gesenkt werden soll. Die sogenannte Gletscher-Initiative hat deutlich vor Ablauf der Frist die dafür nötigen Unterschriften zusammen. Sie verweist darauf, dass durch den Klimawandel die Temperatur in der Schweiz schneller als in anderen Weltregionen ansteigt. Dadurch würden Gletscher verschwinden und alpine Schutzwälder geschwächt. Die Initiative will auch erreichen, dass der Klimaschutz in der Schweizer Verfassung verankert wird.