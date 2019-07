Am Dienstagabend soll das Europaparlament über Ursula von der Leyen (CDU) als neue EU-Kommissionspräsidentin abstimmen. Grüne und Linke wollen sie nicht wählen. Die SPD will eigentlich auch nicht und die Liberalen halten es sich offen. Doch für die EU steht viel auf dem Spiel, kommentiert Brüssel-Korrespondent Ralph Sina:

Denn scheitert von der Leyen, dann geht das ganze Gipfeltheater in Brüssel wieder los, dann kommen wieder Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron, wieder Personalgeschacher, dann muss wieder das EU-Parlament abstimmen.

Dann geht die Zeit ins Land und rückt schon in Richtung harter Brexit. Denn die Briten wollen ja am 31. Oktober aussteigen aus der EU. Dann gäbe es immer noch keine handlungsfähige EU-Kommission.

Dauer 2:08 min "Das EU-Parlament hat keine wirkliche Wahl" Zu von der Leyen gibt es keine wirkliche Alternative.

Also, die EU würde in eine Krise stürzen. Insofern haben die EU-Abgeordneten in Straßburg fast keine Wahl. Insofern ist den EU-Abgeordneten in Straßburg klar, scheitert von der Leyen, dann stürzt die EU in eine Krise - und dann stürzt auch die Große Koalition in Berlin.

Denn wenn von der Leyen am Widerstand der Sozialdemokraten scheitert, dann scheitert auch die GroKo und am Ende auch Kanzlerin Merkel.

Abstimmung über Kommissions-Präsidentschaft Aktuell hat das Europäische Parlament 747 Abgeordnete. Die jetzige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bräuchte 374 Stimmen, um die absolute Mehrheit zu erlangen und damit neue EU-Kommissionspräsidentin zu werden. SPD, Grüne und Linke sehen die Nominierung von der Leyens kritisch, weil sie nicht dem Spitzenkandidaten-Prinzip folgt. Sollte von der Leyen nicht die Unterstützung der gemäßigten Fraktionen erhalten, könnten die Stimmen der rechten und rechtsnationalen Parteien den Ausgang der Wahl entscheidend werden.

Einen regelrechten Bewerbungs-Marathon hat die Verteidigungsministerin bei den EU-Abgeordneten absolviert. Über ihre Chancen, zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt zu werden, berichtet EU-Korrespondent Stephan Ueberbach im Gespräch mit SWR2 Aktuell: