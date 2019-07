Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will neue EU-Kommissions-Chefin werden. Doch im Europaparlament gibt es viel Skepsis gegenüber der CDU-Politikerin. Heute ist die entscheidende Abstimmung.

Eines kann man über die bevorstehende Wahl Ursula von der Leyens im EU-Parlament ziemlich sicher sagen - es wird knapp, sehr knapp und die fehlende Rückendeckung geht nicht zuletzt zurück auf die deutsche SPD.

Für die 16 Abgeordneten der insgesamt 751 Delegierten im EU-Parlament ist sie nicht die Richtige an der Kommissionsspitze. Das haben sie auch in einem Rundschreiben an ihre Fraktionskollegen deutlich gemacht.

Ursula von der Leyen im Porträt Dauer 2:15 min Zupackend und zielstrebig Anja Günther porträtiert Ursula von der Leyen Hauptstadt-Korrespondentin Anja Günther stellt die CDU-Politikerin, Verteidigungsministerin und siebenfache Mutter vor.

Söder kritisiert SPD

Für CSU-Chef Markus Söder ist die Haltung des Koalitionspartners SPD ein klarer Affront. "Man stelle sich das jetzt einmal wirklich vor, Deutschland hat das erste Mal die Chance, diese Position einzunehmen", sagte er im ZDF. "Das kann ja gar nicht sein, dass die SPD jetzt noch im Europaparlament in einem Stil, mit Pamphleten gegen jemand arbeitet. Das ist ein unmöglicher Stil."

Kommissionspräsident Hallstein Der 1901 in Mainz geborene Jurist und CDU-Politiker Walter Peter Hallstein war 1958 der erste Vorsitzende der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG, der Vorgängerorganisation der Europäischen Union. Er starb 1982 in Stuttgart.

Ein bisschen anders sieht das erwartungsgemäß SPD-Außenstaatssekretär Michael Roth. Auf die Frage, ob die europäischen SPD-Abgeordneten mit ihrer Haltung nicht den Frieden der großen Koalition in Berlin gefährdeten, sagte er bei NDR info: "Unsere Europaabgeordneten sind freigewählte Abgeordnete und die holen sich nicht ihre Befehle in Berlin ab".

Klöckner warnt vor Engstirnigkeit

Doch vielen in der Union geht es ums Prinzip. Dass eine deutsche Kandidatin für den mächtigsten EU-Posten nicht von der gesamten Regierungskoalition unterstützt wird, versteht auch CDU-Vize Julia Klöckner nicht. Sie sagte im SWR, Europa wundere sich nicht darüber, dass von der Leyen vorgeschlagen wurde, sondern über das Blockadeverhalten der SPD.

"Dass es eine höhere Klugheit gibt als das jetzige Verhalten der Sozialdemokraten, das glaube ich, ist relativ vielen bekannt und nicht umsonst hat auch Otto Schily seine eigenen Parteifreunde vor Engstirnigkeit gewarnt", betonte Klöckner im SWR Tagesgespräch am Montag.

Ex-Außenminister Gabriel kritisiert Parteifreunde

Ähnlich hatte sich auch Sigmar Gabriel geäußert. In der "Bild am Sonntag" kritisierte der frühere SPD-Vorsitzende zwar, dass sich die Staats- und Regierungschefs im Hinterzimmer auf von der Leyen geeinigt hätten, das ändere aber nichts an ihrer Eignung für den Posten – so Gabriel.

Für den Fall, dass es nicht klappt, warnt SPD-Außenstaatssekretär Roth im NDR vor Panikmache: "Dann hat der Europäische Rat vier Wochen Zeit, einen neuen Vorschlag zu unterbreiten oder das Europäische Parlament könnte sich endlich auch dazu durchringen, eine Mehrheit für einen der Spitzenkandidaten zu finden."

Von der Leyen will auf alle Fälle zurücktreten

Und auch die Große Koalition will in Berlin wegen von der Leyen bisher niemand so richtig in Frage stellen. Sicher scheint aber nichts. Die Ministerin hat jedenfalls schon ihren Rücktritt erklärt - ganz gleich, wie die Abstimmung heute ausgehen wird. Auf Twitter schrieb von der Leyen am Montag, sie wolle ihre volle Kraft in den Dienst von Europa stellen.

Wer wird Nachfolger im Verteidiungsministerium?

Wer ihre Nachfolge in Berlin antritt, ist noch offen. Im Gespräch sind Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul, der verteidigungspolitische Sprecher Henning Otte oder der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber.

Aber es wird auch spekuliert, dass die bisherige Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz Gesundheitsministerin wird und Jens Spahn dafür das Verteidigungs-Ressort übernimmt, damit die Männer-Frauen-Balance im Kabinett erhalten bleibt.