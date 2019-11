Abschlussbericht zu Wilke-Skandal wird vorgestellt

Nach dem Skandal um den hessischen Fleischhersteller Wilke will Landesumweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittag ihren Abschlussbericht vorstellen. Sie will als Konsequenz die Lebensmittelüberwachung verbessern. Anfang Oktober hatten die Behörden die Firma geschlossen, weil mehrfach Listerien-Keime nachgewiesen wurden. Bei Menschen mit schwachem Immunsystem können sie lebensgefährlich sein. Drei Todes- und fast 40 Krankheitsfälle werden mit Produkten von Wilke in Verbindung gebracht. Die Verbraucherorganisation Foodwatch wirft den hessischen Behörden vor, nicht schnell genug reagiert zu haben.