Verkehrsminister wollen Bahnverkehr ausbauen

Die Verkehrsminister des Bundes und der Länder haben auf ihrer Herbst-Konferenz in Frankfurt beschlossen, den Bahnverkehr in Deutschland auszubauen. In einem Antrag an das Bundesverkehrsministerium fordern sie, die Investitionen in die Schiene mittelfristig zu verdoppeln. Nur so könne die Bundesregierung ihr Ziel erreichen, die Zahl der Bahnkunden bis 2030 zu verdoppeln. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat unter anderem angekündigt, dass der Bund die Bahn mit fast 100 Milliarden Euro sanieren und ausbauen wolle. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger (SPD), bezeichnete die Bahn als Gewinner des Klimapakets der Bundesregierung.