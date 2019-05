per Mail teilen

Freunde und Fans können heute von Rennsport-Legende Niki Lauda bei einer Trauerfeier in Wien Abschied nehmen. Lauda ist der erste Sportler, der im Stephansdom aufgebahrt wird.

Die Motorsport-Legende Niki Lauda wird von am Vormittag im Wiener Stephansdom in einem geschlossenen Sarg aufgebahrt. Lauda ist der erste Sportler, dem diese Ehre zuteil wird. Sein Wunsch war es, in seinem Rennanzug aufgebahrt zu werden - der rote Helm soll auf dem Sarg liegen.

Dauer 00:58 min "Wie wird das Requiem für Lauda ablaufen?" Motorsport-Legende Niki Lauda wir als erster Sportler im Stephansdom in Wien aufgebahrt.

Hamilton und Schwarzenegger bei Trauerfeier

Am Mittag findet dann ein Requiem für den ehemaligen Sportler und Luftfahrtunternehmer statt, zu dem rund 300 Ehrengäste erwartet werden. Teilnehmen werden unter anderem Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Schauspieler Daniel Brühl. Arnold Schwarzenegger, Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der ehemalige Rennfahrer Gerhard Berger werden bei der Trauerfeier Reden halten. Die Lesung soll der frühere Formel-1-Fahrer Alain Prost vortragen.

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lauda war am 20. Mai gestorben. Der 70-Jährige mit der roten Kappe als Markenzeichen hatte seit seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring 1976 immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im August 2018 erhielt er eine Spender-Lunge.

Bestattungsort ist nicht bekannt

Bestattet wird Lauda im Familienkreis. Wo er seine letzte Ruhe finden soll, wurde nicht bekannt gegeben. Die Stadt Wien hatte Laudas Familie ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof angeboten, die Familie lehnte aber ab.