Peter Boudgoust war zwölf Jahre SWR Intendant, nun verabschiedet er sich in den Ruhestand - am Freitag ist sein letzter Arbeitstag. In seiner Zeit an der Spitze des Senders hat er viel bewegt.

Der 64-jährige Peter Boudgoust kann auf eine lange öffentlich-rechtliche Karriere zurückblicken. Insgesamt 24 Jahre lang war der Jurist zunächst im SDR und nach der Fusion im SWR in verschiedenen Funktionen tätig. Unter anderem war er Verwaltungsdirektor, bevor er 2007 Intendant wurde. Dauer 1:36 min Peter Boudgoust verabschiedet sich in den Ruhestand Peter Boudgoust kann auf eine lange öffentlich-rechtliche Karriere zurückblicken. Insgesamt 24 Jahre lang war der Jurist zunächst im SDR und dann nach der Fusion im SWR in verschiedenen Funktionen tätig - seit 2007 als Intendant. Ein wichtiges Ziel war Boudgoust stets das jüngere Publikum. Deshalb hat der SWR neben dem Fernseh- und Radioprogramm sein Angebot im Internet ausgeweitet. "Wir können nicht einfach eine ganze Generation abschreiben und achselzuckend sagen: Die sind halt woanders und nutzen uns nicht mehr", so Boudgoust. Unter seiner Regie wurden die ARD Mediathek und die Audiothek entwickelt. Den SWR hat er zu einem multimedialen Sender umgebaut. "Wir sind im Netz mit guten Angeboten vertreten und haben trotzdem unsere Kraft im Fernsehen und Radio beibehalten", sagt Boudgoust. Orchesterfusion gegen viele Widerstände Der heftigste Konflikt in seiner Karriere: Boudgoust setzte die Fusion der beiden Rundfunkorchester durch. Kistenweise wurden damals Unterschriften gesammelt, doch er blieb seinem Kurs treu. Der Erfolg des heutigen SWR Orchesters gibt ihm Recht: Chefdirigent Teodor Currentzis feiert mit seinen Musikern einen Erfolg nach dem anderen. Boudgoust legt sein Amt vorzeitig nieder, um für seinen Nachfolger die bestmöglichen Startbedingungen zu ermöglichen. Er "hielte es für Hybris, bis zum letztmöglichen Tag den Kurs bestimmen zu wollen", so Boudgoust. Am Montag übernimmt sein Nachfolger Kai Gniffke das Amt.