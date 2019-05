per Mail teilen

Für viele Fans und Kollegen kam der Tod von Schauspielerin Hannelore Elsner überraschend. Heute können sie sich bei der Trauerfeier in München von ihr verabschieden.

In der Jesuitenkirche St. Michael in der Münchner Altstadt findet am Mittag die öffentliche Trauerfeier für Hannelore Elsner statt. Viele Verwandte, Freunde und Weggefährten, aber auch Fans werden erwartet.

Dauer 00:55 min "Platz für Trauergäste ist begrenzt" Am Mittag findet in der Münchner Altstadt die Trauerfeier für Hannelore Elsner statt. Der Gottesdienst ist öffentlich. Es haben sich zahlreiche Prominente angekündigt.

Einige Schauspieler haben Reden angekündigt. Der Pianist, der Elsner auf ihren Lesungen begleitet hat, wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Em Ende soll Sängerin Shary Osman das "Hallelujah" von Leonard Cohen singen.

Ort der Beisetzung ist nicht bekannt

Die Beisetzung der Urne findet im engsten Familienkreis statt. Der Ort ist nicht bekannt. Elsner hatte zwar zuletzt in Frankfurt gewohnt, ist aber in Bayern aufgewachsen und lebte lange Zeit in München.

Überraschender Tod der Film-Diva

Am Ostersonntag war die Schauspielerin im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in München gestorben. Sie galt als eine der großen Diven des deutschen Films. Im Laufe ihrer langen Karriere hatte sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis sowie den Grimme-Preis.