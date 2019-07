per Mail teilen

Es muss nicht immer die Mehrwegflasche aus Glas sein - so eine aktuelle Ökobilanz. Getränkekartons sind manchmal sogar besser für die Umwelt. Doch hängt dabei viel vom Inhalt ab.

Zum ersten Mal wurde eine Verpackungs-Ökobilanz nach den neuen Mindestanforderungen des Umweltbundesamtes erstellt. Das Fazit: Milch im Karton hat eine bessere Ökobilanz als Milch in einer Glasflasche. Nicht ganz so eindeutig ist die Lage bei den Fruchtsäften, so das Fazit der Studie, die das Institut für Energie- und Umweltforschung (fiel) erstellt hat.

Ein Jahr lang wurden die gängigsten Getränkeverpackungen von Saft, Frischmilch und H-Milch - Mehrweg-Glasflaschen, PET-Flaschen und Getränkekartons - auf ihren ökologischen Fußabdruck untersucht. Dabei wurde unter anderem der gesamte Weg der Verpackung - von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung beziehungsweise dem Recycling verfolgt.

Milch im Karton ökologischer als Milch in Flaschen

Das Ergebnis: Gerade bei Frischmilch ist der Getränkekarton erste Wahl. In sieben der acht in der Ökobilanz untersuchten Wirkungskategorien - wie Klimawandel, Versauerung oder Feinstaub - schnitt der Getränkekarton besser ab als die Mehrwegflasche. Denn: Jede Mehrwegflasche Frischmilch wird im Schnitt 1.231 Kilometer weit transportiert - 779 Kilometer mehr als ein Milch-Karton. Zudem ist bei Kartons das Verpackungsgewicht im Vergleich zum Inhalt geringer.

Dauer 1:03 min "Die Milch hat kein gutes Mehrwegsystem" Von Martin Thiel

Bei Pfandsystem schneidet Mehrweg besser ab

Bei Fruchtsäften ist die Bilanz zumindest beim 1-Liter-Karton ausgeglichen. Der Karton hat laut der Studie keine signifikaten Vor- oder Nachteile gegenüber der Mehrweg-Glasflasche. Erst ab dem 1,5 Liter Karton ist die Ökobilanz besser, weil sich durch mehr Inhalt und weniger Gewicht in der Verpackung der ökologische Fußbadruck beim Transport verbessert. Bei einem größeren und optimierten Mehrweg-Angebot wie es bei pfandpflichtigen Getränken wie etwa bei Mineralwasser der Fall ist, schneiden Mehrwegsysteme besser ab.

PET-Einwegflaschen schneiden am schlechtesten ab

Am schlechtesten sowohl bei Saft und als auch bei Milch wurden PET-Einwegflaschen eingestuft. Bei ihnen wird der hohe Verbrauch an fossilen Rohstoffen und die schlechten Recyclingraten bemängelt.