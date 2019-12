Abgeordnete fordern Asylzentren an EU-Außengrenzen

40 Abgeordnete aus europäischen Staaten fordern, Asylzentren an den EU-Außengrenzen einzurichten. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen solle sich dafür einsetzen, heißt es in einem Schreiben, das der "Welt am Sonntag" vorliegt. Demnach sollen in den Zentren Migranten direkt in ein Asylverfahren gehen und im negativen Fall von dort wieder abgeschoben werden. Anerkannte Flüchtlinge könnten auf die EU-Staaten verteilt werden. Zu den Unterzeichnern gehören laut dem Bericht unter anderem mehrere Volksvertreter aus Deutschland, Griechenland, Italien und Zypern sowie Abgeordnete aus dem EU-Parlament.