Abgehört und abgefilmt: Bundesnetzagentur warnt vor vernetztem Spielzeug

Die Bundesnetzagentur warnt vor Spielsachen, mit denen Kinder heimlich abgehört oder gefilmt werden können. Konkrete Beispiele dafür seien Smartwatches mit Mikrofon und Spielzeugautos mit Kamera, sagte Behördenchef Jochen Homann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Beim Kauf sollten Eltern darauf achten, welche Funktionen eingebaut seien. Oft seien weder Mikrofone noch Kameras auf den ersten Blick erkennbar. Die Bundesnetzagentur hat auch schon Spielzeuge als Spionagewerkzeug eingestuft und sie vom Markt genommen. Die Puppe "My friend Cayla" konnte sich zum Beispiel mit einem Smartphone verbinden lassen und alles mithören, was im Kinderzimmer gesprochen wurde. Die Daten wurden an Server im Ausland weitergeleitet und verarbeitet.