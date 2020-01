Abela soll neuer Regierungs-Chef von Malta werden

In Malta hat die Regierungspartei Labour Robert Abela zum neuen Vorsitzenden gewählt. Das hat die Partei mitgeteilt. Der 42-jährige Abela soll jetzt auch zum neuen Regierungs-Chef ernannt werden. Er löst den zurückgetretenen Joseph Muscat ab. Muscat war im Zusammenhang mit dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia in die Kritik geraten, weil er zu einem der Drahtzieher des Mordes Kontakte gehabt haben soll. Galizia hatte über Korruption in Regierungskreisen recherchiert. Sie war 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden.