Das fordert die Bundesbank

Die Bundesbank mischt sich in die Diskussion um eine Rentenreform ein. Sie will langfristig das Rentenalter auf mehr als 69 Jahre anheben. Text: Die konkrete Empfehlung lautet: Bis 2070 das Renteneintrittsalter parallel zur steigenden Lebenswartung erhöhen. Die jetzige Vorausberechnung für die Rente endet im Jahr 2032. Ab dann sollte laut Bundesbank das gesetzliche Rentenalter jährlich um rund einen dreiviertel Monat steigen. So würden Versicherte in Zukunft zwar länger arbeiten müssen, aber sie würden auf der anderen Seite – höhere Lebenserwartung – auch länger Rente bekommen. Das Gleichgewicht bliebe erhalten. Nach der Berechnung der deutschen Zentralbank würden alle ab 2001 Geborene dann erst mit 69 Jahren und vier Monaten in Rente gehen. Nur so würde das Rentenniveau langfristig nicht zu stark sinken. Auch Organisationen wie der Internationale Währungsfonds oder die OECD, die Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, haben sich schon für eine weitere Erhöhung des Rentenalters in Deutschland ausgesprochen.