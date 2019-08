per Mail teilen

Der bayerische Arbeiter-Samariter-Bund hat eingeräumt, dass durch Abrechnungsbetrug von seiner Seite den Krankenkassen ein Millionenschaden entstanden ist. Die Hilfsorganisation mit Sitz in Erlangen hat angekündigt, mit den Ermittlern zu kooperieren. ASB-Mitarbeiter dort sollen den Krankenkassen Kosten in Rechnung gestellt haben, die es in der Form gar nicht gab.