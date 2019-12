ARD und ZDF meist gesehene Programme

per Mail teilen

ARD und ZDF waren auch in diesem Jahr die am meisten gesehenen Fernsehsender. Zur sogenannten Prime-Time, also zwischen 20 und 23 Uhr hatte das Erste den größten Marktanteil gefolgt vom ZDF. Über den ganzen Tag gesehen entfallen die größten Anteile auf das ZDF mit rund 13 Prozent und das Erste, ohne deren Dritte Programme, mit mehr als elf Prozent. RTL und Sat.1 folgen mit 8,5 und sechs Prozent. Die Spitzenposition unter den Nachrichtensendungen hält die Tagesschau, die ihren Vorsprung vor der Konkurrenz ausbauen konnte.