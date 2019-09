"Sie möchten bestimmen, wer zu Deutschland gehört und wer nicht." So kritisierte der ehemalige Grünenchef und gebürtige Bad Uracher Cem Özdemir die AfD in einer Bundestagsdebatte im Februar 2018. Für seine engagierte Rede hat er in Tübingen den Preis für die „Rede des Jahres 2018“ erhalten. mehr...