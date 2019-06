AKK lobt Bündnis für Görlitz

Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Ergebnis der Stichwahl im sächsischen Görlitz begrüßt. In der Stadt hat der CDU-Oberbürgermeisterkandidat Octavian Ursu gegen den AfD-Kandidaten Sebastian Wippel gewonnen. Nach der ersten Runde der Wahl hatten sich die Kandidatinnen der Grünen und der Linken zurückgezogen und ihre Wähler aufgerufen Ursu zu unterstützen. Kramp-Karrenbauer bedankte sich am Morgen für dieses Bündnis. Damit habe man verhindert, dass die AfD in Verantwortung komme. Das müsse auch das Ziel für die Landtagswahl in Sachsen im Herbst sein.