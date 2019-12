AKK für Antiterroreinsatz in der Sahel Zone

Bundesverteidigungsministerin Anegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will, dass die Bundeswehr aktiv in den Antiterrorkampf in der südlichen Sahara eingreift. Bisher sind die deutschen Soldaten dort nur als Ausbilder tätig. Als Beispiel nennt Kramp-Karrenbauer in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" den Einsatz der französischen Armee. Sie halte der Bundeswehr und zivilen Organisationen den Rücken frei, damit diese in Sicherheit etwas aufbauen könnten. Deutschland müsse entscheiden, ob man im eigenen Interesse an der Seite der Verbündeten an Ort und Stelle für Stabilität sorgen wolle.