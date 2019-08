per Mail teilen

Hochrangige CDU-Politiker rudern nun zurück in der Frage, ob Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen aus der CDU ausgeschlossen werden sollte.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält das für den falschen Weg. "Bei aller berechtigten Kritik an Hans Georg Maaßen - wir schließen niemanden aus der CDU aus, nur weil er unbequem ist", sagte er der Bild am Sonntag. Er "rate zu Gelassenheit im Umgang mit unterschiedlichen Meinungen unserer Volkspartei".

Dauer 1:07 min Maaßen schießt scharf zurück "Das wird dem politischen Gegner massiv Mitglieder und Stimmen in die Arme treiben"

"AKK fordert keinen Parteiausschluss von Maaßen"

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak geht noch weiter. Er twitterte eine sogenannte Klarstellung: "AKK fordert keinen Parteiausschluss von Maaßen“, so Ziemiak. "In der CDU als Volkspartei der Mitte werden unterschiedliche Meinungen vertreten und das ist auch gut so."

Zuvor hatte sich Maaßen selbst gegen einen möglichen Rauswurf aus der CDU gewehrt. Nicht er, sondern Parteichefin Kramp-Karrenbauer schädige die Partei. Es werde dem politischen Gegner massiv Mitglieder und Stimmen in die Arme treiben, wenn Personen, die nicht auf Linie seien, ausgegrenzt werden sollten.

Maaßens Haltung zur CDU

Die Diskussion wurde durch ein Interview angestoßen. Darin hatte Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Frage, ob sie darüber nachdenke, Maaßen aus der CDU auszuschließen gesagt, sie sehe bei ihm keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbinde. Konkret gefordert hat sie seinen Parteiausschluss dabei nicht.