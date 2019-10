Die CDU-Vorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer tut Martin Rupps in ihrer physischen und psychischen Überforderung leid. Schluss mit der Ämterhäufung! Mehr Doppelspitzen! Ein Kommentar.

Robert Habeck, zusammen mit Annalena Baerbock Bundesvorsitzender der Grünen, stotterte im Fernsehen über die Pendlerpauschale. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wer ganz nach oben will, steigt am längsten mit den meisten Neidern am Weg. Politiker dürfen sich keine Fehler erlauben und Spitzenpolitiker wie Robert Habeck (Grüne), der über die Pendlerpauschale stotterte, und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die Teile von Syrien der Türkei zuschlug, schon gar nicht. Das Urteil von der Zuschauerbank aus ist billig und ungerecht zugleich. Politiker sollen rund um die Uhr überall zugleich sein und dabei immer voll konzentriert. Die Regel lautet: Wer alles will, muss alles richtig machen.

Als Vorsitzende einer kriselnden Partei bereits voll ausgelastet

Annegret Kramp-Karrenbauer hat es besonders schwer auf ihrem Weg. Als Vorsitzende einer kriselnden Partei eigentlich voll ausgelastet, übernahm sie zusätzlich ohne Schonfrist ein besonders schwieriges Ressort. Die für sie verschärfte Regel lautet: Mach auch jetzt alles richtig oder tritt ab.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Annegret Kramp-Karrenbauer wirkt in letzter Zeit angestrengt und verbissen. Die Frau tut mir leid in ihrer dauerhaften physischen und psychischen Überforderung, denn zur immensen Arbeitslast kommt die Gewissheit, dass jeder Fehler öffentlich wird. Halb wählte sie, halb zog man sie in eine Situation, aus der sie mutmaßlich nicht heil herauskommen wird.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte bei einem Truppenbesuch, die Türkei habe Teile von Syrien „annektiert“ dpa Bildfunk Picture Alliance

Immer mehr Unternehmen und jetzt sogar Parteien entscheiden sich für Doppelspitzen. Bei der Gelegenheit kann auch die Mär, politische Macht werde über so viele Ämter wie möglich ausgeübt, auf den Friedhof der Geschichte. Also keine CDU-Vorsitzende und Bundesministerin bzw. Bundeskanzlerin mehr in einer Person. Das würde den Verantwortlichen Kraft und Zeit zurückgeben. Und die Angelegenheiten Vieler besser verwalten helfen.