AKK will deutsche Beteiligung am Anti-IS-Einsatz verlängern

per Mail teilen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich bei ihrem Besuch im Irak für eine weitere deutsche Beteiligung im internationalen Kampf gegen den IS ausgesprochen. Es sei der irakischen Seite schwer zu erklären, dass die Verlängerung des Mandats keine Selbstverständlichkeit sei, sagte die CDU-Vorsitzende in Bagdad. Es gehe jetzt darum, ob der Sieg über die IS-Terroristen nachhaltig sei. Das Mandat läuft Ende Oktober aus. In der Regierungskoalition gibt es noch keine gemeinsame Haltung, ob es verlängert werden sollte.