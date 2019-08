Auch an diesem Wochenende soll es auf den Autobahnen extrem voll werden. In vielen Bundesländern rückt das Ferienende näher - während der Süden in die zweite Reisewelle startet.

Grund für das erwartete Stauchaos ist laut ADAC, dass wieder Autofahrer aus allen Bundesländern unterwegs sein werden: In Berlin und Brandenburg enden an diesem Wochenende die Ferien. In Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und im Saarland rückt das Ferienende näher. Und aus Bayern und Baden-Württemberg rollt die zweite Reisewelle in Richtung Süden und Meer. Wer flexibel ist, soll auf Montag oder Dienstag ausweichen. Das sind laut ADAC die besonders belasteten Strecken: Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte - Würzburg - Hannover - Hamburg - Flensburg

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 11 Dreieck Uckermark - Berlin

A 24 Hamburg - Berlin

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München