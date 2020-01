ADAC nicht mehr gegen Tempolimit auf Autobahnen

per Mail teilen

Der ADAC ist nicht mehr grundsätzlich gegen ein Tempolimit auf Autobahnen. Das sagte der Vizepräsident der Organisation, Gerhard Hillebrand, der Deutschen Presseagentur. Was ein Tempolimit bringe, solle in einer umfassenden Studie geklärt werden. Es sei dringend notwendig, die Debatte zu versachlichen. Hillebrand äußerte sich im Vorfeld des Verkehrsgerichtstages, der nächste Woche in Goslar beginnt. Dort soll es unter anderem um die Aggressivität im Straßenverkehr gehen. Der ADAC ist mit gut 21 Millionen Mitgliedern der größte Automobilclub Deutschlands.