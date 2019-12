In Großbritannien haben rund 90.000 Autobesitzer eine Sammelklage gegen den VW-Konzern eingereicht. Sie fordern Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit dem Dieselskandal. Auch in Deutschland läuft derzeit eine Musterfeststellungsklage, in der Verbände stellvertretend für Verbraucher gegen VW klagen. Der Dieselskandal hat dem Konzern bisher mehr als 30 Milliarden Euro an Gerichtskosten, Strafzahlungen und Entschädigungen gekostet.