75.000ster Stolperstein wird verlegt

In Memmingen wird heute der 75.000ste Stolperstein verlegt. Der Initiator des Projekts, der Künstler Gunter Demnig, will mit den Steinen an die Opfer der Nazi-Diktatur erinnern. Daher finden sich die Stolpersteine vor allem in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern Europas. Sie tragen an ihrer Oberseite eine kleine Messingplatte, in die biographische Daten von Opfern des Nazi-Regimes eingraviert sind. Die Stolpersteine werden dann vor ihren früheren Wohnhäusern in den Bürgersteig eingelassen.