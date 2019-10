per Mail teilen

Seit dem Morgen läuft an der dänischen Westküste der Umzug eines Leuchtturms. Ein Bauunternehmen hat das 700 Tonnen schwere Bauwerk auf eine Art Rollschuh und dann auf Schienen gehoben. So soll der Leuchtturm 80 Meter weiter ins Inland befördert werden. Grund ist, dass der Leuchtturm vor rund 120 Jahren auf einer Wanderdüne gebaut worden ist. Experten hatten befürchtet, dass er im Laufe des nächsten Jahres an der Steilküste abgestürzt wäre.