8.200 Beschwerden und Anfragen zu Online-Käufen: Zu Reisebuchungen noch mehr als zu Warenbestellungen. Das ist die Jahresbilanz 2020 des Europäischen Verbraucherzentrums in Kehl.

Im Internet neue Schuhe bestellen oder eine Reise buchen, das geht einfach. Denn das Angebot ist riesig - es gibt tausende Online-Händler und Reisebüros. Allerdings gibt es auch immer mehr Beschwerden bei Einkäufen im Netz. 8.200 Beschwerden und Anfragen gingen beim Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland ein - das sind rund 66 Prozent mehr als im Jahr 2019.

In der Statistik sind Beschwerden von deutschen Verbrauchern erfasst, die mit einem Händler oder Reisebüro im EU-Ausland oder in Großbritannien Probleme hatten. Aber auch ausländische Kunden, die Probleme mit einem deutschen Händler oder Reisebüro hatten, konnten sich an das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland wenden.

Großer Teil an Beschwerden zu ausgefallenen Reisen

Die Beschwerden drehten sich im vergangenen Jahr in erster Linie um Reisen, die im Netz gebucht wurden. Vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie war die Situation sehr unübersichtlich und auch bei den Stornierungsbedingungen wussten die Verbraucher nicht, ob sie ihre Flugreise oder ihr Ferienhaus einfach stornieren können.

Es gab viele Probleme mit Online-Reisebüros, die sich oft weigerten, die Reise zu stornieren. Oder sie boten Gutscheine an, die der Kunde gar nicht wollte, aber die Online-Plattform bestand darauf, dass der Verbraucher sie annimmt.

Ansonsten gab es die klassischen Beschwerden über Online-Käufe. Also es wurde zum Beispiel ein neues Smartphone bestellt, aber nicht geliefert worden. Oder es kam an, war allerdings defekt und konnte nicht eingeschaltet werden.