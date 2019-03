Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind seit August mehr als 600 Menschen an Ebola gestorben. Das hat Gesundheitsministerium in Kinshasa mitgeteilt. Etwa 300 Menschen seien nach der Behandlung wieder gesund geworden. Seit August erhielten in der Region außerdem 90.000 Menschen einen experimentellen Impfstoff gegen Ebola. Die Zahl der Neuansteckungen ist zuletzt zurückgegangen. Die Weltgesundheitsorganisation hofft deshalb, die Epidemie in den nächsten Monaten unter Kontrolle zu bekommen. Der Ausbruch im Kongo ist der bislang zweitschwerste der Krankheit.