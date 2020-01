Sie galten einst als "Drückeberger". Die jungen Menschen, die statt Kriegsdienst lieber Zivildienst leisteten. In Krankenhäusern oder in der Pflege zum Beispiel. Der Zivildienst wurde heute vor 60 Jahren geschaffen.

Am 20. Januar 1960 ist das Gesetz über den "zivilen Ersatzdienst" in Kraft getreten. Die Zivis wurden bald unverzichtbar in der Pflege und in sozialen Einrichtungen. 2011 dann das Ende: Der Zivildienst ist zusammen mit der Wehrpflicht abgeschafft worden. Als Ersatz für den Zivildienst gibt es den Bundesfreiwilligendienst.

Kramp-Karrenbauer fordert Dienstpflicht für alle über 18 Jahren

Schon im Sommer 2018 hat Annegret Kramp-Karrenbauer, damals noch CDU-Generalsekretärin, ein allgemeines soziales Pflichtjahr vorgeschlagen - auch, um sich als künftige CDU-Vorsitzende zu profilieren.

Kommt der Zivildienst zurück? Aus Berlin fasst Luisa Meyer die politische Debatte über die allgemeine Dienstpflicht zusammen.