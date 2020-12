per Mail teilen

Experten haben in Frankfurt am Main eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Fast 13.000 Anwohner mussten deshalb vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Weltkriegs-Bombe ist am vergangenen Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.