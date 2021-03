Jede Woche erklärt die Maus Kindern komplizierte Sachen ganz einfach. Daran wird sich auch nie was ändern, sagt Maus-Moderator Ralph Caspers. Aber modern bleibt die Maus trotzdem.

Modern bleiben, auch wenn sich an der Maus an sich nichts ändert. Dieser gefühlte Widerspruch spiegelt sich auch in den Fragen wieder, die Ralph Caspers als Maus-Moderator beantworten muss. In SWR Aktuell sagte er: "Es gibt immer noch die Klassiker-Fragen: Warum ist der Himmel blau? Warum regnet es? Wie schwer ist eine Wolke?"

Es gebe aber auch neue Fragen, denn es gebe ja auch immer neue Geräte, von denen die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen wollen, wie sie funktionieren.

Armin Maiwald, Miterfinder der "Sendung mit der Maus" dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Das Erfolgsgeheimnis der Maus

Den großen und lang anhaltenden Erfolg der Maus erklärt sich Caspers so: "Die Maus ist sehr verlässlich und freundlich und orange." Man habe immer das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Wenn man die Maus auch schon aus seiner eigenen Kindheit kennt und sie dann vielleicht nochmal wieder entdeckt, dann habe das etwas ganz Beruhigendes.

Ich glaube, da schwingt eine Ehrlichkeit mit, die einfach bestechend ist. Ralph Caspers, Moderator der Sendung mit der Maus

Die Maus der Zukunft

Auch die Maus muss sich natürlich weiterentwickeln, denn es gibt ja immer neue Phänomene und Geräte, die erklärt werden müssen. "Die Maus ändert sich ja auch ständig. Man sieht es vielleicht nicht immer so offensichtlich, weil wir die Änderungen langsam machen."