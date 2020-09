per Mail teilen

Es war ein denkwürdiger Satz der Kanzlerin: "Wir schaffen das!" Aber was ist fünf Jahre danach daraus geworden? Was hat geklappt und wo gibt es noch Nachholbedarf? Wir ziehen die ganze Woche über Bilanz, jeden Tag kommen neue Aspekte dazu.

Am 31. Juli 2015 sagte Merkel in der Bundespressekonferenz: "Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft - wir schaffen das!" Davon übrig geblieben ist nur der letzte Teil.

Deutschland hat im Jahr 2015 etwa 890.000 Flüchtlinge aufgenommen - weniger als anfangs vermutet. Dennoch waren die organisatorischen, logistischen und sozialen Probleme teilweise kaum zu überwinden. Viele Menschen hatten Bedenken und Ängste. Auch die Politik schien teilweise überfordert mit der Situation.

Einfach machen

Über "Wir schaffen das" streiten sich teilweise bis heute Politiker, Migrationsforscher, Experten, die Wirtschaft, die Gesellschaft - eigentlich jeder hat zu diesem Satz eine Meinung. Manfred Hölzl ist Gastwirt in Konstanz und sitzt für die CDU im Gemeinderat der Stadt. Er hat in seinem Gaststättenbetrieb zwischenzeitlich bis zu 15 Flüchtlinge beschäftigt. Auch heute arbeiten immer noch zehn von ihnen in der Küche, im Restaurant oder als Hausmeister.

Anfängliche Sprachbarrieren und Probleme mit der Zuverlässigkeit habe er mit gutem Willen und einigen Anpassungen überwunden. "Ich denke, wir haben es gut geschafft. Gerade hier in Konstanz", sagte Hölzl im SWR.

Aber auch im restlichen Baden-Württemberg sei viel geschafft worden, sagt Lucia Braß im SWR. Sie ist die erste Vorsitzende des Flüchtlingsrats in Baden-Württemberg. "Für mich ist die größte Erfolgsgeschichte, dass sich Ehrenamtliche und Hauptamtliche gemeinsam für die Aufnahme der Schutzsuchenden eingesetzt haben. Das hab ich wirklich noch nie erlebt."

Enthusiasmus aber auch Ernüchterung

Dennoch habe es für Flüchtlinge große Hürden und teilweise viel zu wenig Unterstützung gebgeben. Vor allem die Aufteilung "in zwei Klassen" sei problematisch. Eine syrische Familie hätte beispielsweise viel bessere Chancen gehabt sich zu integrieren, als eine Familie aus Afghanistan. "Die hatten es nicht so leicht. Die durften keine Sprachkurse machen, durften erstmal nicht arbeiten. Die haben natürlich wesentlich mehr Unterstützung gebraucht."

Deutschkurse für Flüchtlinge - nicht jeder durfte so einen Kurs machen Colourbox dpa Bildfunk picture alliance / Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Palmer: "Warnungen waren berechtigt"

Für den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) haben aber selbst die größten Anstrengungen bei einigen wenigen Flüchtlingen nicht geholfen. Im SWR sagte er: "Wir haben es nicht geschafft, einen zugegebenermaßen kleinen Teil der Flüchtlinge in ein Sanktions- und Anreizsystem zu bringen, dass sie integriert werden können und von der schiefen Bahn abgehalten werden können." Dabei gehe es um weniger als fünf Prozent der Geflüchteten.

Hinzu käme, dass der Staat einerseits nicht hart genug durchgreife, andererseits aber auch keine Perspektiven anbiete. "Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann ist klar, dass man sein Geld auch mit Kriminalität verdient", sagte Palmer.

Was kostet uns die Aufnahme von Flüchtlingen? Der Bund ist mit verschiedenen Ämtern für Geflüchtete zuständig und er gibt Geld an Länder und Kommunen. So ist der Bund durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig für Asylverfahren. Außerdem kümmert sich die Bundesagentur für Arbeit um Integrationsmaßnahmen und Geld-Leistungen bei schon anerkannten Geflüchteten. Diese bekommen, wenn sie es brauchen, Arbeitslosengeld II, besser bekannt als Hartz IV. Für diese Aufgaben fallen jährliche Kosten von etwa 6-7 Milliarden Euro an. Die Gesamtkosten für den Bund liegen seit 2016 jedes Jahr um die 20 Milliarden Euro. Ein Teil der Bundesausgaben wird für die Bekämpfung von Fluchtursachen ausgegeben. Einen anderen Teil davon lässt Deutschland sich als Entwicklungshilfe anrechnen. Das hilft beim Erfüllen der Quoten, auf die Deutschland sich verpflichtet hat. Interessant ist auch, dass der Staat für Geflüchtete bisher keine neuen Schulden aufnehmen musste. Weil seit 2015 die Steuereinnahmen gestiegen sind - bis zur Corona-Krise - konnten Bund, Länder und Kommunen die Kosten aus den laufenden Einnahmen finanzieren.

Kriminelle Flüchtlinge kaum noch Teil der täglichen Polizeiarbeit

Für Sebastian Fiedler, den Bundesvorstand des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, waren die Monate während der großen Fluchtbewegungen ziemlich herausfordernd. Absehbar sei damals nur gewesen, dass es mehr Arbeit an den Grenzen und in den Flüchtlingsunterkünften geben würde, sagte Fiedler im SWR. Was das für die Kriminalitätsbekämpfung bedeuten würde, sei damals noch nicht absehbar gewesen.

"Wir haben vor allem mit Rückführungen zu tun. Die Bundespolizei ist dabei involviert, aber auch die jeweilige Landespolizei." Was Fiedler aber wirklich Bauchschmerzen bereite, seien andere Kriminalitätsbereiche, wie Rechtsextremismus und Cyberkriminalität.

EU-Flüchtlingsabkommen ist ein großer Erfolg

Der Vorsitzende des Forschungs-Instituts Europäische Stabilitäts-Initiative Gerald Knaus, sieht das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei als großen Erfolg. Knaus, der als Architekt dieses Abkommens gilt, wies bei SWR Aktuell auf die seit 2016 massiv gesunkenen Zahlen an Flüchtlingen hin, die die EU erreichten. Das 2016 zugesagte Geld sei aufgebraucht und die Frage sei nun, ob sich die EU weiter engagieren will. "Und die Frage ist nun, ob Deutschland und die EU bereit sind, der Türkei weiter zu helfen."

Scharfe Kritik wegen der Zustände in den Lagern auf den griechischen Inseln

Knaus kritisierte zugleich einzelne EU-Länder scharf wegen der Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. "Einzelne Länder in der EU versuchten, unmenschliche Bedingungen herzustellen, die Menschen abhalten sollen, nach Europa zu kommen. Das ist für Europa ein moralisches Versagen“, so Knaus.



Integration bleibt für beide Seiten eine Daueraufgabe

Nach der Meinung von Annette Widmann-Mauz, der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, hat Deutschland in den vergangenen fünf Jahren "enorm viel gut gemeistert". Die Zahl der Geflüchteten, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, habe sich verfünffacht. "Viele Menschen arbeiten in der Kranken- und Altenpflege. Ohne sie hätten wir die Corona-Pandemie nicht in dem Maß bewältigen können", sagt Widmann-Mauz.





Allerdings bleibt nach ihrer Ansicht die Integration eine Entscheidung von beiden Seiten: "Von denjenigen, die zu uns kommen, die 'ja' sagen müssen zu dieser Gesellschaft – und von der Gesellschaft, die aufnimmt, die auch 'ja' sagen muss." Das bleibe eine Daueraufgabe. Man dürfe nicht zulassen, dass sich Parallelgesellschaften entwickelten, sondern es müsse ein gemeinsames "wir" geben.