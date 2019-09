In Hongkong sind erneut Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Anlass ist an diesem Wochenende der 5. Jahrestag der Regenschirm-Proteste von 2014 für mehr Demokratie und freie Wahlen. Die Polizei ging teilweise mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Protestierenden vor.

Mit Regenschirmen und Spruchbändern erinnerten die Demonstrierenden an die Regenschirm-Proteste vor fünf Jahren und forderten demokratische Reformen sowie Untersuchungen zur Polizeigewalt der vergangenen Monate.

Im Tamar Park und den angrenzenden Straßen im Hongkonger Stadtteil Admiralty hielten Aktivisten Ansprachen. Von hier waren vor fünf Jahren die Proteste der Regenschirm-Bewegung ausgegangen, bei denen die Aktivisten 79 Tage lang wichtige Straßen blockiert hatten, um damit eine freie Wahl der Regierung von Hongkong einzufordern.

Die Menschen im Tamar-Park sangen und skandierten ihre Forderungen. Unter anderem wollen sie erneut freie Wahlen und mehr Demokratie für Hongkong erreichen. Einige Demonstranten versuchten nach der friedlich verlaufenen Veranstaltung in das angrenzende Regierungsgebäude einzudringen. Sie warfen Brandsätze und Steine. Einige rissen Schilder ab mit Glückwünschen zum 70. Jahrestag von Chinas Kommunistischer Partei.

Polizei reagiert mit Tränengas und Gummigeschossen

Die Polizei bezeichnete die Proteste als rechtswidrig und drängte die Demonstranten mit Wasserwerfern, Gummigeschossen und Tränengas zurück. Nach einer halben Stunde war die Auseinandersetzung beendet

Für die kommenden Tage sind weitere friedliche Proteste der Demokratiebewegung in Hongkong angekündigt. Insbesondere am Dienstag, wenn in China, aber auch in Hongkong der 70. Jahrestag der kommunistischen Revolution in China gefeiert werden soll, wird mit massiven Protesten gerechnet. Aktivisten wollen einen Tag der Trauer ausrufen und in schwarzer Trauerkleidung gegen die Zentralregierung in China demonstrieren.