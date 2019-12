Brutale Videos, Sprachbarrieren und geheime Dokumente: Ein Richter am OLG Stuttgart berichtet, warum die Terrorprozesse mit Bezug zum Syrienkonflikt so schwierig sind.

Herbert Anderer ist Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Stuttgart und dort zuständig für den Staatsschutz. Im Moment ist er vor allem mit Verfahren beschäftigt, die den Syrienkonflikt betreffen. Während der Prozesse bekommt er Dinge zu sehen, die ihn nicht so schnell loslassen – etwa Bilder aus Propagandavideos: "Ich finde es sehr schlimm, zuschauen zu müssen, wie einem anderen Menschen der Kopf abgetrennt wird. Das verfolgt schon."

Was Terrormilizen wie der Islamische Staat (IS) in Syrien und im Irak getan haben, kommt hierzulande vor Gericht, wenn etwa IS-Rückkehrern der Prozess gemacht wird. Wer in Baden-Württemberg wohnt oder festgenommen wird, kommt vor das Oberlandesgericht Stuttgart.

Es sind aufwendige Verfahren, die lange dauern, mit vielen Sachverständigen und Zeugen. Seit 2015 hat das Gericht allein über Terrorprozesse mit Bezug zum Syrienkonflikt an 420 Tagen verhandelt. 17 Urteile sind ergangen. Aktuell laufen drei Hauptverhandlungen gleichzeitig.

Für das Gericht sind es schwierige Prozesse: "Die Tat spielt in der Regel in einem anderen, sehr fernen Land", sagt Anderer. "Sie spielt in einer tatsächlichen Welt, die ich nicht kenne, also etwa eine Bürgerkriegssituation. Ich bin glücklicherweise in der Bundesrepublik von derartigem verschont geblieben. Für die dort lebenden Menschen ist das Alltag."

Sprachbarrieren: Zwischentöne gehen beim Dolmetschen verloren

Hinzu kommt die Sprache. Wenn Angeklagte kein Deutsch können, muss gedolmetscht werden – und dabei können Zwischentöne verloren gehen. "Ich kriege kleine Dinge, die zwischen den Zeilen transportiert werden, überhaupt nicht mit. Ich kann Wortbedeutungen nicht einschätzen, warum gebraucht der von drei Worten, vielleicht die für denselben Sachverhalt möglich werden, jetzt das eine und nicht das andere", sagt Anderer. "Letztlich bleibt da immer eine Lücke, die man nie schließen kann."

Geheimdienste dürfen im Prozess nur wenig sagen

Schwierig ist auch die Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten, die in einem Prozess häufig nicht alles sagen dürfen, was sie wissen. Etwa weil sie Informationen von den US-Geheimdiensten bekommen haben und diese nicht zur Verwendung in einem öffentlichen Prozess weitergeben dürfen.

"Wir haben gestern in einem Verfahren etwa einen Zeugen des BND vernommen", erzählt Anderer. "Der kommt mit einer Aussagegenehmigung, die sehr, sehr schlank ist. Und der sagt uns dann auf viele Fragen, dazu habe ich keine Aussagegenehmigung." Das sei frustrierend und könne auch zu Freisprüchen führen, obwohl ein Tatnachweis möglich wäre mit den Informationen des Geheimdienstes.

Propagandavideos im Gerichtssaal

Aber nicht nur deshalb bleiben die Terrorprozesse für den Richter eine Herausforderung: "Ich habe gelernt, dass man sich unentwegt Neuem stellen muss, dass es Dinge gibt auf der Welt, die ich bislang für nicht möglich gehalten habe, die es aber gibt, dass ich mich Situationen, Menschen stellen muss, die Dinge erleben, von denen ich noch nicht mal eine Vorstellung hatte, dass es sie gibt."

Besonders deutlich wird das, wenn sie sich während der Prozesse Propaganda-Videos anschauen müssen. "Die sind häufig sehr, sehr grausam. Da geht es um Tötungsdelikte. Da geht es um Hinrichtungen. Da sind Kampfsequenzen zu sehen. Da sind Selbstmordattentate zu sehen, also man sieht wie so ein gepanzertes Fahrzeug zu einer Stadt fährt, und dann sieht man aus der Totalen später wie ein großer Sprengstoffpilz in die Luft steigt. Solche Dinge."

