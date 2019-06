420.000 VW-Kunden beteiligen sich an Musterklage

per Mail teilen

Bisher haben sich 420.000 VW-Kunden an der Musterfeststellungsklage gegen den Autohersteller beteiligt. Er sei überrascht über die riesige Teilnahme, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klus Müller, der "Rheinischen Post". Es stehe VW jederzeit frei, den Klägern ein vernünftiges Vergleichsangebot zu machen. Die Verhandlung über die Musterfeststellungsklage soll am 30. September beginnen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband will zusammen mit dem ADAC vom Gericht feststellen lassen, dass VW mit der Abgasmanipulation Kunden vorsätzlich geschädigt und betrogen hat. Der Konzern sieht für Schadenersatzansprüche trotz der Manipulationen keine Grundlage.